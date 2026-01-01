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-10 %
Godox VSA-11C набор цветных фильтров
Godox VSA-11C набор цветных фильтров
Godox VSA-11C набор цветных фильтров

Godox VSA-11C набор цветных фильтров

Godox
Артикул: DAN-8800

Набор фолиевых (гелевых) светофильтров Godox VSA-11C для коррекции цветовой температуры света от различных источников при съемке различных объектов. Размеры фильтра 120х120 мм. В набор включены 16 фильтров различных цветов. Применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.

Описание

Godox VSA-11C набор цветных фильтров

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