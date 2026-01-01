Godox VSA-11C набор цветных фильтров

Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор фолиевых (гелевых) светофильтров Godox VSA-11C для коррекции цветовой температуры света от различных источников при съемке различных объектов. Размеры фильтра 120х120 мм. В набор включены 16 фильтров различных цветов. Применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Sony TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Sony (совместно с приемником X1R-S).
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Настольное крепление Fotokvant KPP-05 со струбциной.
Телескопическая штанга предназначенная для крепления оборудования на столешнице толщиной от 1 до 80 мм. Штанга изготовлена из металла, длина штока в сложенном состоянии - 45 см. Максимальная высота 60 см. При выдвижении секции фиксируются винтовым зажимом. На конце имеется стандартный палец - 1/4". Вес - 0,5 кг.
Диафрагма Aputure 18-leaf iris для Spotlight Mount.
Диафрагма для осветительных насадок Aputure Spotlight Mount. Управляет размерами и формой светового луча. Вставляется внутрь насадки. Материал - металл
Godox SA-05 набор сетчатых масок для S30.
Комплект из 4 лепестков заслонки для применения с проекционной насадкой Godox SA-P, светодиодного осветителя Godox S30. Применяется для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных световых рисунков на фоне или объекте съемки. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Генератор тумана Falcon Eyes F-400R.
Компактный генератор для создания спецэффектов имитирующих туман, легкую дымку, эффект стелющегося дыма и т.д. Объем резервуара 0,5 л.