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Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°
Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°

Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°

Godox
Артикул: DAN-8804

Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Стремясь предоставить пользователям больше возможностей, компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества - проекционную насадку VSA с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с предельной точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, и дарит вам бесконечный источник вдохновения. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.

Описание

Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°

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