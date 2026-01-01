Godox VSA-26K проекционная насадка с линзой 26°

Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Стремясь предоставить пользователям больше возможностей, компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества - проекционную насадку VSA с возможностью установки различных линз (в комплект входит одна линза, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с предельной точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, и дарит вам бесконечный источник вдохновения. Рекомендуется сочетать проекционную насадку со светодиодными источниками света мощностью не более 300 Вт.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes BackDrop (56) фон бумажный красный 2.72x10м.
Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.
Светодиодный RGB-осветитель типа моноблок мощностью 165 Вт. CRI 95+, TLCI 96+, цветовая температура от 2500K до 10000K, 14 встроенных спецэффектов. Способы управления DMX 512 (поддержка протокола RDM) / LumenRadioCRMX) / Ethernet (Art-Net & sACN)/Bluetooth / встроенная панель управления. Питание от сети. Байонет Bowens.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.
Набор из 3 фильтров RayLab UV, CPL, ND8, диаметр - 52 мм.
Набор из трех фильтров включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV, поляризационный CPL и нейтрально-серый ND8. Диаметр - 52 мм.