Selens 841715 Gobo-25 маска гобо 25 металлическая 58 мм звезды

Арт. MTG-3223

Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.