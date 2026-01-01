Selens 841715 Gobo-25 маска гобо 25 металлическая 58 мм звезды

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Selens 829092 Coated crystal хрустальный шар 60 мм с гранями и креплением 1/4 дюйма. Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Грани добавят цветовые эффекты, а крепление в основании 1/4" позволит установить сферу на все виды штативов и стоек.