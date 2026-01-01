Selens 841722 Gobo-32 маска гобо 32 металлическая 58 мм лес

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка.
Для создания сфокусированного светового потока с проекцией на фоне или объекте светотеневого рисунка, сформированного маской Gobo, цветовых или световых акцентов. Байонет Bowens (сменное кольцо), металлический корпус. Встроенная фокусировочная линза, ирисовая диафрагма. Маски Gobo, цветные фильтры, держатель в комплекте.