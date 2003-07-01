Selens 841698 Gobo-08 маска гобо 08 металлическая 58 мм витраж

Размер 58 мм. Предназначена для оптического прибора Fotokvant https://photogora.ru/light_mod/optic_reflector/fotokvant-ro-06-opticheskiy-reflektor-s или для приборов с держателями масок аналогичного размера. Выполнена из металла, позволяет использовать при высоких температурах.
Fotokvant V-07 (2003-07) – зажим предназначен для фиксации фотофона.
Отвес устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1). Есть возможность закрепить на стене, предусмотрены отверстия по краям планки. Длина зажима – 70 см.