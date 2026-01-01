Profoto Softgrid 50 Rfi 1x4' (254628) сотовая решетка для софтбокса

Арт. NVF-5736

Profoto RFi (254715) – восьмиугольный софтбокс (октобокс). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии. Октобоксы особенно популярны среди фотографов, работающих в индустрии моды, портретной и fashion съемки.