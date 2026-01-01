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Profoto Softgrid 50° Rfi 4' Octa (254645) сотовая решетка для октобокса

Profoto Softgrid 50° Rfi 4' Octa (254645) сотовая решетка для октобокса

Profoto
Артикул: NVF-8073

Profoto Softgrid 50° Rfi 4' Octa (254645) – сотовая насадка для октобокса диаметром 120 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Описание

Profoto Softgrid 50° Rfi 4' Octa (254645) сотовая решетка для октобокса

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