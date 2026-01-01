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Profoto (254626) SoftGrid 50 соты для софтбокса 90х90 см

Profoto (254626) SoftGrid 50 соты для софтбокса 90х90 см

Profoto
Артикул: NVF-7951

Profoto (254626) SoftGrid 50 – соты для софтбокса размером 90х90 см. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.

Описание

Profoto (254626) SoftGrid 50 соты для софтбокса 90х90 см

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