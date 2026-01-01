Profoto (254626) SoftGrid 50 соты для софтбокса 90х90 см

Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto (254626) SoftGrid 50 – соты для софтбокса размером 90х90 см. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.
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Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Grifon SB-60200G – софтбокс стрипбокс для импульсных и галогенных приборов. Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 60х200 см. Байонет Bowens.