Grifon SB-60200G стрипбокс 60x200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)

Описание

Стрипбокс – прямоугольный софтбокс вытянутой формы. Предназначен для создания равномерного рассеянного мягкого света.

Внутренняя поверхность насадки серебристая. В комплекте с софтбоксом идут внутренний и внешний съемные диффузоры, экраны для создания рассеянного света. Стрипбокс отличается жаростойкостью, применим как для постоянного, так и для импульсного света.

Данный софтбокс рассчитан на создание мягких бликов в виде узкой полосы, похожей на привычное глазу отражение окна. Подобное освещение удачно для работы с крупными объектами, часто используется в работе с портретной и фотографией. Нередко применим такой свет и в предметной съемке, если перед фотографом стоит задача акцентировать форму предмета мягкими «удлиненными» бликами, повторяющими контур объекта съемки.