Profoto (101216) OCF Softgrid 2x3' соты для софтбокса системы выносных вспышек

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto OCF Softgrid 2x3' – соты для софтбокса могут быть установлены на все софтбоксы OCF. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.
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Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Cosmetic Peach 184 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 58,6%, поглощение 1%. Цена указана за один погонный метр.
Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-PF в комплекте с адаптером Profoto.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Profoto.
Profoto (254632) StripMask 7 см – узколучевая насадка для софтбокса 30х90 см. Позволяет использовать квадробокс как стрипбокс.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.
Profoto OCF Softgrid 1x3' – соты для софтбокса могут быть установлены на все софтбоксы OCF. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.