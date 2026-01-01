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Profoto (101210) OCF Speedring кольцо софтбокса для системы выносных вспышек

Profoto (101210) OCF Speedring кольцо софтбокса для системы выносных вспышек

Profoto
Артикул: OLE-0302
Profoto (101210) OCF Speedring – установочное кольцо для софтбоксов серии OCF на приборы Profoto. Классическое резиновое кольцо позволяет поворачивать Speedring и софтбокс на 360 градусов. Байонет Profoto.

Описание

Profoto (101210) OCF Speedring кольцо софтбокса для системы выносных вспышек

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