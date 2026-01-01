Profoto (101210) OCF Speedring кольцо софтбокса для системы выносных вспышек

Арт. NVF-8019

Profoto OCF Softgrid 2' Octa (101212) – сотовая насадка для октобокса Profoto. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов.

Внимание! Насадка используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.