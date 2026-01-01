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Profoto (101218) OCF Softgrid 1x3' соты для стрипбокса системы выносных вспышек

Profoto (101218) OCF Softgrid 1x3' соты для стрипбокса системы выносных вспышек

Profoto
Артикул: NVF-5181

Profoto OCF Softgrid 1x3' соты для софтбокса могут быть установлены на все софтбоксы OCF. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.

Описание

Profoto (101218) OCF Softgrid 1x3' соты для стрипбокса системы выносных вспышек

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