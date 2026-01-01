Profoto (101218) OCF Softgrid 1x3' соты для стрипбокса системы выносных вспышек

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Малая Семеновская 3с6
Profoto OCF Softgrid 1x3' – соты для софтбокса могут быть установлены на все софтбоксы OCF. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.
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Фоновый рефлектор Fotokvant RFBG-1-PF в комплекте с адаптером Profoto.
Рефлектор для подсветки фона, внутренняя поверхность серебристая. Оснащен клипсами для крепления цветных фолиевых фильтров. Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Предназначен для работы с приборами Profoto.
Profoto OCF Softgrid 2x3' – соты для софтбокса могут быть установлены на все софтбоксы OCF. Соты Softgrid уменьшают угол распространения света до 50 градусов. Другими словами, создают более направленный свет, давая возможность самостоятельно формировать точное направление светового потока.
Profoto (254632) StripMask 7 см – узколучевая насадка для софтбокса 30х90 см. Позволяет использовать квадробокс как стрипбокс.