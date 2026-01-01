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Fotokvant GRID-5070 соты для софтбокса 50х70 см

Fotokvant GRID-5070 соты для софтбокса 50х70 см

Fotokvant
Артикул: NVF-2830

Fotokvant NVF-2830 – соты для софтбокса размером 50х70 см.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение. 

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