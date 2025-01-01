images
Profoto RFi (254703) софтбокс без адаптера 60x90 см

Profoto RFi (254703) софтбокс без адаптера 60x90 см

Profoto
Артикул: NVF-1102

Profoto RFi (254703) – большой софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри квадробокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

Описание

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso. 

Характеристики:

  • f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж)
    • 32 9/10 с обоими диффузорами
    • 45 1/10 только с фронтальным диффузором
  • возможность использовать в качестве рефлектора – есть
  • коннектор – приобретается отдельно
  • размеры, см – 60x90x43,5
  • вес, кг – 2,4

Рекомендованные кольца для софтбокса:

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Profoto (254706) Softbox RFi софтбокс 60x60 см
Profoto (254706) Softbox RFi софтбокс 60x60 см
Profoto (254706) Softbox RFi софтбокс 60x60 см
Арт. DAN-1992
Profoto (254706) Softbox RFi софтбокс 60x60 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto RFi Softbox Square 2х2 (254706) софтбокс применяется для создания мягкого освещения.

Глубокая форма софтбокса, серебряная внутренняя поверхность и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по все поверхности совтбокса.

27 590 ₽
В корзину

Видео

Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера