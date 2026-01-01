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Fotokvant GRID-170 соты для октобокса 170 см
Fotokvant GRID-170 соты для октобокса 170 см
Fotokvant GRID-170 соты для октобокса 170 см
Fotokvant GRID-170 соты для октобокса 170 см

Fotokvant GRID-170 соты для октобокса 170 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3402

Соты Fotokvant GRID-170 для октобокса диаметром 170 см.

Размер ячейки - 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-170BW.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

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6 800 ₽
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