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Creative Light (254596) соты для софтбокса окта 90 см

Creative Light (254596) соты для софтбокса окта 90 см

Creative Light
Артикул: NVF-058

Creative Light (254596) – соты для октабокса Creative Light серии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 90.

Описание

Creative Light (254596) соты для софтбокса окта 90 см

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