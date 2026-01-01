Creative Light (254596) соты для софтбокса окта 90 см

Фолиевый фильтр Primary Green 139 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11,9%, поглощение 0,92%.
Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Creative Light (254596) – соты для октабокса Creative Light серии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 90.
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Фолиевый фильтр Primary Green 139 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 11,9%, поглощение 0,92%.
Цена указана за один погонный метр.
Derufa Chroma Key Green – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет зеленый.
Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.