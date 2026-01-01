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Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м
Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м
Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м
Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м
Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м
Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м

Fotokvant BP-1550W бумага просветная для рассеивания света 1.5х5 м

Fotokvant
Артикул: DAN-2770

Бумага просветная Fotokvant BP-1550W для рассеивания света, размер - 1,5х5 м.

Просветная бумага для рассеивания и смягчения светового потока. Уменьшает экспозицию на - 0,3 EV (расстояние 0,5 м) / (-1,3 EV расстояние 1,0 м). Производится в рулонах на картонной тубе и может быть размещена на системах установки фона. Размер - 1,5х5 м. 

Описание

На фото представлены примеры снимков без применения рассеивателя, с рассеивателем на расстоянии 0,5 м и на расстоянии 1м.

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