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Chris James 129 Heavy Frost фолиевый фильтр белый рассеивающий

Chris James 129 Heavy Frost фолиевый фильтр белый рассеивающий

Chris James
Артикул: MTG-2315

Chris James 129 Heavy Frost фолиевый фильтр белый рассеивающий. Гелевый (фолиевый) светофильтр Chris James № 129 Heavy Frost относится к к корректирующим фильтрам. Используется со световыми источниками. Данный фильтр применяется для создания сильной диффузии для устранения теней. Рассеивает свет, уменьшая контраст между светлыми участками. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 25%. Коэффициент поглощения: 2. 

Описание

Chris James 129 Heavy Frost фолиевый фильтр белый рассеивающий

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