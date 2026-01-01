Visico FB-165 портретная тарелка 120 см

Manfrotto 032B Autopole – черная металлическая распорка пол-потолок с подпружиненным зажимным креплением Autopole 2. Минимальная высота 2,1 м, максимальная – 3,7 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico FB-165 - портретная тарелка диаметром 120 см.
Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстрораскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens. Комплектуется сотами.
Диаметр - 120 см.
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Manfrotto 032B Autopole – черная металлическая распорка пол-потолок с подпружиненным зажимным креплением Autopole 2. Минимальная высота 2,1 м, максимальная – 3,7 м.
Стойка-тренога GreenBean Titan 280 BABY STEEL.
Стальная трехсекционная стойка с пружинным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 11 кг. Имеет стальной крепежный адаптер 5/8" baby. Рабочая высота 104-280 см. Оборудована шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2,6 кг.