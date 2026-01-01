Visico FB-165 портретная тарелка 120 см

Артикул: NVF-9989

Visico FB-165 - портретная тарелка диаметром 120 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстрораскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens. Комплектуется сотами.

Диаметр - 120 см.