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Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см
Visico FB-165 портретная тарелка 120 см

Visico FB-165 портретная тарелка 120 см

Visico
Артикул: NVF-9989

Visico FB-165 - портретная тарелка диаметром 120 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстрораскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens. Комплектуется сотами.

Диаметр - 120 см.

Описание

Visico FB-165 портретная тарелка 120 см

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