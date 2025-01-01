images
Manfrotto 032B Autopole распорка пол-потолок 210–370 см

Manfrotto
Артикул: NVF-2110

Manfrotto 032B Autopole – черная металлическая распорка пол-потолок с подпружиненным зажимным креплением Autopole 2. Минимальная высота 2,1 м, максимальная – 3,7 м.

Характеристики:

  • диаметр трубок, мм – 40, 45
  • максимальная длина, см – 370
  • минимальная длина, см –  210 см
  • количество секций – 2
  • количество сочленений – 1
  • вес, кг – 2,2

