Visico FB-160 портретная тарелка 120 см

Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico FB-160 - портретная тарелка диаметром 120 см.
Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной (конструкция с шестнадцатью спицами) и имеет байонет Bowens.
Диаметр - 120 см.
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Fujimi SM-CL1 – раздвижной зажим для мобильных телефонов.
Предназначен для расширения возможности фото- и видеосъемки на смартфонах. Широко применяется для съемки селфи.
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 black черный, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - черный.