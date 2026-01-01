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Visico FB-080 портретная тарелка 60 см

Visico FB-080 портретная тарелка 60 см

Visico
Артикул: NVF-9978

Visico FB-080 - портретная тарелка диаметром 60 см.

Портретная тарелка - один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Данная модель является портативной, быстро раскладной и имеет байонет Bowens.

Диаметр - 60 см.

Описание

Visico FB-080 портретная тарелка 60 см

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