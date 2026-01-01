Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность серебряного цвета.
Привлекательным является то, что модификатор объединяет в себе портретную тарелку и октобокс. Оснащен адаптером Bowens.
Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.
Световая характеристика потери света с шагом апертуры:
- режим софтбокса:
- только внутренний диффузор - -0,7
- внутренний и внешний диффузор - -0,7
- только соты - -1,7
- внутренний диффузор и соты - -1,4
- внутренний и внешний, и соты - -2,0