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Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см
Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см

Phottix 82763 Rani 85 Folding Beauty Dish софтрефлектор серебряный 85 см

Phottix
Артикул: DAN-5602

Софтрефлектор Phottix (82763) Rani 85 Folding Beauty Dish серебряный, диаметр - 85 см.

Быстрораскладной отражатель (октобокс), имеет внутреннее крепление из стекловолокна, что позволяет собирать всю конструкцию за короткий промежуток времени. Качество освещения можно сравнить с тем, которое получают от отражателей beаuty dish. Внутренняя поверхность - серебро. Диаметр - 85 см.

Описание

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность серебряного цвета.

Привлекательным является то, что модификатор объединяет в себе портретную тарелку и октобокс. Оснащен адаптером Bowens.

Для удобства транспортировки и хранения поставляется в сумке.

Световая характеристика потери света с шагом апертуры:

  • режим софтбокса:
    • только внутренний диффузор - -0,7
    • внутренний и внешний диффузор - -0,7
    • только соты - -1,7
    • внутренний диффузор и соты - -1,4
    • внутренний и внешний, и соты - -2,0

Комплектация

  • Раскладной софт-рефлектор
  • Передний диффузор
  • Внутренний диффузор
  • Центральный отражающий диск (дефлектор)
  • Тканевая сотовая сетка (соты)
  • Сумка для переноски

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