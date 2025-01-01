images
Savage (79-12) Almond фон бумажный 2,7x11 м миндальный
Savage
Артикул: FTR-502

Бумажный фон Savage (79-12) Almond - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Вес фона на рулон в упаковке - 6 кг.

Производство - США.

Полезные ссылки

