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Lumifor LFSR-56 портретная тарелка 56 см байонет Bowens

Lumifor LFSR-56 портретная тарелка 56 см байонет Bowens

Lumifor
Артикул: NVF-6350

Lumifor LFSR-56 – портретная тарелка, которая имеет диаметр 56 см и оснащена байонетом Bowens. В отличие от стандартного рефлектора, она существенно больше и имеет дефлектор в центре. Он распределяет свет от вспышки равномерно по всей поверхности.

Описание

Портретная тарелка или софтрефлектор предназначается для портретной и рекламной фотографии в стиле Beauty. Применение сот дает возможность получить более направленное освещение и сузить световое пятно, а также получить эффект прожектора. Матовая серебристая поверхность рефлектора равномерно освещает объект съемки и обладает наибольшей отражающей способностью.

Результат, полученный с использованием портретной тарелки, кардинально отличается от эффекта, полученного с применением софтбокса. Эти световые модификаторы не заменяют, а дополняют друг друга. Портретная тарелка дает более жесткий свет и подчеркивает фактуру, а софтбокс наоборот делает рисунок более мягким и сглаживает небольшие дефекты.

Этот рефлектор находит применение не только в портретной съемке. Его можно использовать во множестве световых схем. Он является незаменимый аксессуаром профессионального фотографа.

Комплектация

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