images
images
images
images
Savage (29-12) Orchid фон бумажный 2,7x11 м барвинковый
Savage (29-12) Orchid фон бумажный 2,7x11 м барвинковый
Savage (29-12) Orchid фон бумажный 2,7x11 м барвинковый
Savage (29-12) Orchid фон бумажный 2,7x11 м барвинковый

Savage (29-12) Orchid фон бумажный 2,7x11 м барвинковый

Savage
Артикул: FTR-734

Бумажный фон Savage (29-12) Orchid известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна, которая позволяет получить ровное, бестеневое освещение. 

Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Savage лидером на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов мз-за специфических настроек вашего монитора.

Вес в упаковке - 6 кг.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Арт. NVF-5451
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.

12 990 ₽
В корзину
Savage цветовая палитра бумажных фонов
Арт. DAN-6840
Savage цветовая палитра бумажных фонов
Наличие
Москва: более 10 шт

Цветовая палитра бумажных фонов Savage.

Цветовая палитра бумажных фонов американской фирмы Savage призвана облегчить фотографу выбор нужного цвета фона. Кроме визуального цветового примера содержит точную маркировку каждого фона.

220 ₽
В корзину

Видео

Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера