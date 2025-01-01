Savage (29-12) Orchid фон бумажный 2,7x11 м барвинковый

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.
Бумажный фон Savage (29-12) Orchid известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна, которая позволяет получить ровное, бестеневое освещение.
Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийный бумажный фон Savage лидером на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов мз-за специфических настроек вашего монитора.
Вес в упаковке - 6 кг.
Цветовая палитра бумажных фонов Savage.
Цветовая палитра бумажных фонов американской фирмы Savage призвана облегчить фотографу выбор нужного цвета фона. Кроме визуального цветового примера содержит точную маркировку каждого фона.
