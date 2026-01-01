Godox BDR-W550 портретная тарелка белая

Описание

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его внутреннюю белую поверхность отражателя. Белая поверхность отражателя, в отличие от серебристой, создает более равномерный и мягкий световой поток.

В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток.

Характеристики:

диаметр - 550 мм

цвет внутренней поверхности - белый

байонет - Bowens

размеры упаковки - 57,5х56,5х20 см

см вес тарелки - 1,4 кг

вес тарелки в упаковке - 2 кг

С данной портретной тарелкой используется cотовая насадка Godox BDR-C550 (приобретается отдельно).