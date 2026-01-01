Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро

Описание

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его на внутреннюю серебряную поверхность.

В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток.

Характеристики: