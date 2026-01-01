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Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро
Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро
Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро
Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро
Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро

Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро

Godox
Артикул: DAN-5738

Портретная тарелка Godox BDR-S55, серебро.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 53 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность серебро. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света).

Описание

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его на внутреннюю серебряную поверхность. 

В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток. 

Характеристики:

  • диаметр - 530 мм
  • цвет внутренней поверхности - серебро
  • байонет - Bowens
  • размеры упаковки - 55х55х25 см
  • вес тарелки - 1,4 кг
  • вес тарелки в упаковке - 2,6 кг

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