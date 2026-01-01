Godox BDR-S55 портретная тарелка серебро

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его на внутреннюю серебряную поверхность.
В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток.
Характеристики:
- диаметр - 530 мм
- цвет внутренней поверхности - серебро
- байонет - Bowens
- размеры упаковки - 55х55х25 см
- вес тарелки - 1,4 кг
- вес тарелки в упаковке - 2,6 кг