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Fotokvant SR-550S-BW софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Bowens
Fotokvant SR-550S-BW софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Bowens

Fotokvant SR-550S-BW софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-2481

Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-BW, диаметром 55 см c адаптером Bowens.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

Описание

Fotokvant SR-550S-BW софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Bowens

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