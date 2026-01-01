Fotokvant SR-550S-BW софтрефлектор универсальный серебряный 55 см c адаптером Bowens

Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Софтрефлектор универсальный серебряный Fotokvant SR-550S-BW, диаметром 55 см c адаптером Bowens.
Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 55 см с адаптером Bowens. Внутренняя поверхность серебряная. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Софтбокс FST SB-230 40x180 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 40x180 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Прибор и стойка в комплект не входят.
Falcon Eyes FEA-BRT BW – рефлектор для подсветки фона. Внутренняя поверхность серебристая. Применяется для формирование на фоне равномерного по плотности светового пятна. Размер среза, мм – 235х170. Длина насадки, мм – 260. Байонет Bowens.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм
6 цветов в наборе.
GreenBean PowerGrip PG-033 – профессиональный и прочный зажим на трубу диаметром от 40 до 50 мм. Изготовлен из алюминиевого сплава с резиновыми вставками. Зажим имеет втулку 5/8 дюйма. Предназначен для монтажа студийного оборудования весом до 300 кг.
Шторки с цветными фильтрами Fotokvant BD17 для рефлектора диаметром 18 см. Комплект состоящий из четырехстворчатых шторок, цветных фильтров и сотовой насадки. Фильтры поставляются четырех цветов: красный, желтый, синий и зеленый. Шторки предназначены для ограничения светового потока.