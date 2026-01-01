images
Visico HC-611 6x6 сотовая решетка для стандартного рефлектора

Visico HC-611 6x6 сотовая решетка для стандартного рефлектора

Visico
Артикул: DAN-0315

Visico HC-611 6x6 – сотовая насадка для софтбокса. Сота размером 6х6 мм, 40 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Описание

Visico HC-611 6x6 сотовая решетка для стандартного рефлектора

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Арт. NVF-1684
Falcon Eyes SN-10 переходное кольцо для Bowens-SS
Наличие
в наличии 4-10 шт

Falcon Eyes  SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.

1 340 ₽
В корзину
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens
Арт. VBR-334
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.

Байонет Bowens.

1 090 ₽
В корзину
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-8538
Fotokvant GRID18-30 соты 30 град. для стандартного рефлектора 18 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant GRID18-30 – соты 30 градусов для софтрефлектора. 

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать освещение с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр – 180 мм.  Диаметр ячейки – 4 мм. 

1 300 ₽
В корзину
Grifon MR-4 кольцо байонетное
Арт. NVF-2343
Grifon MR-4 кольцо байонетное
Наличие
более 10 шт

Grifon MR-4 – универсальное байонетное кольцо для крепления модификаторов света Grifon на студийные световые приборы разных производителей.

1 580 ₽
В корзину

Видео

Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Франтишек Дртикол
Франтишек Дртикол
Двойная экспозиция с помощью фотокамеры
Двойная экспозиция с помощью фотокамеры
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.