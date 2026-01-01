Visico HC-611 6x6 сотовая решетка для стандартного рефлектора

Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico HC-611 6x6 – сотовая насадка для софтбокса. Сота размером 6х6 мм, 40 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
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Falcon Eyes SN-10 – насадка для установки различных модификаторов света с байонетом Bowens на осветители серии SS с посадочным диаметром до 97 мм.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Fotokvant GRID18-30 – соты 30 градусов для софтрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать освещение с большей точностью. Изготовлены из алюминия. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 4 мм.
Grifon MR-4 – универсальное байонетное кольцо для крепления модификаторов света Grifon на студийные световые приборы разных производителей.