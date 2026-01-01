Visico HC-611 6x6 сотовая решетка для стандартного рефлектора

Артикул: DAN-0315

Visico HC-611 6x6 – сотовая насадка для софтбокса. Сота размером 6х6 мм, 40 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.