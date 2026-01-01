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Raylab RBD-99 четырехстворчатые шторки

Raylab RBD-99 четырехстворчатые шторки

Raylab
Артикул: NVF-2276

Raylab RBD-99 – шторки для ограничения света предназначены для формирования более направленного светового потока. Устанавливаются на конический рефлектор для осветителя Raylab Xenos LED-99.

Описание

Raylab RBD-99 четырехстворчатые шторки

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