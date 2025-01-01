Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens

FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.
Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
Grifon R5-1218 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 120-180.
