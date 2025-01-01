images
Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens
Grifon
Артикул: FTR-1142

Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.

Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

