Grifon SBQ-40180 софтбокс жаростойкий прямоугольный 40х180 см с байонетом Bowens

Арт. NVF-7156

Grifon R5-1218 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 120-180.