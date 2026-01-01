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Raylab Xenos LED-99 UU KIT комплект источников LED-освещения

Raylab Xenos LED-99 UU KIT комплект источников LED-освещения

Raylab
Артикул: FTR-1109

Комплект источников LED-освещения Raylab Xenos LED-99 UU KIT состоит из двух источников постоянного света Xenon LED RLD-99, двух стоек, двух зонтов.

Светодиоды, в отличие от обычных ламп, не имеют нитей накаливания, электродов, не содержат ртуть. Это делает прибор максимально безопасным и экологически чистым.

Описание

Комплект на базе двух источников постоянного света Xenon LED RLD-99 представляет из себя осветитель, оснащенный мощными светодиодами типа SMD.

При яркости освещения, сопоставимой с галогенной лампой 1000 Вт, Xenox RLD-99 потребляет электроэнергии всего 100 Вт и незначительно нагревается. Тем не менее, полностью металлический корпус прибора имеет встроенный вентилятор охлаждения, благодаря чему использовать осветитель можно практически беспрерывно. Вентилятор имеет специальную конструкцию, практически не издающую звука, поэтому при съемке видео он не доставит никаких неудобств.

Xenox RLD-99 оснащен не меняющим цвет матовым стеклянным куполом, распределяющим свет от светодиодного источника по конической поверхности рефлектора, усиливая яркость и делая рисунок освещения похожим на рисунок традиционного параболического рефлектора. Цветовая температура осветителя составляет 5200K. При этом, используя поставляемый опционально стеклянный купол янтарного цвета, можно изменить цветовую температуру до 3200K.

Для крепления различных насадок и рассеивателей света, прибор оснащен байонетным соединением, совместимым с BOWENS. Осветитель не требует специального технического обслуживания, практически мгновенно включается (задержка всего 1 секунда) и не требует разогрева.

Питание прибора осуществляется от электрической сети 110-230 вольт.

Для удобства транспортировки и хранения принадлежности упакованы в практичную сумку хорошего качества.

Комплектация

  • Тканевые рассеиватели – 2 шт.
  • Полупрозрачный зонт с серебристым/черным покрытием – 2 шт.
  • 4-х секционная стойка из анодированного алюминия длинной 227 см – 2 шт.
  • Матовый стеклянный купол – 2 шт.
  • Защитный чехол – 2 шт.
  • Чехол рефлектора – 1 шт.
  • Конический зеркальный рефлектор – 2 шт.
  • Осветитель RAYLAB XENOS LED-99 – 2 шт.
  • Сумка на колесах с ручкой для транспортировки комплекта – 1 шт.

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