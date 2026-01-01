Raylab Xenos LED-99 UU KIT комплект источников LED-освещения

Описание

Комплект на базе двух источников постоянного света Xenon LED RLD-99 представляет из себя осветитель, оснащенный мощными светодиодами типа SMD.

При яркости освещения, сопоставимой с галогенной лампой 1000 Вт, Xenox RLD-99 потребляет электроэнергии всего 100 Вт и незначительно нагревается. Тем не менее, полностью металлический корпус прибора имеет встроенный вентилятор охлаждения, благодаря чему использовать осветитель можно практически беспрерывно. Вентилятор имеет специальную конструкцию, практически не издающую звука, поэтому при съемке видео он не доставит никаких неудобств.

Xenox RLD-99 оснащен не меняющим цвет матовым стеклянным куполом, распределяющим свет от светодиодного источника по конической поверхности рефлектора, усиливая яркость и делая рисунок освещения похожим на рисунок традиционного параболического рефлектора. Цветовая температура осветителя составляет 5200K. При этом, используя поставляемый опционально стеклянный купол янтарного цвета, можно изменить цветовую температуру до 3200K.

Для крепления различных насадок и рассеивателей света, прибор оснащен байонетным соединением, совместимым с BOWENS. Осветитель не требует специального технического обслуживания, практически мгновенно включается (задержка всего 1 секунда) и не требует разогрева.

Питание прибора осуществляется от электрической сети 110-230 вольт.

Для удобства транспортировки и хранения принадлежности упакованы в практичную сумку хорошего качества.