Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto OCF Color Gel Starter Kit (101037) – комплект цветных фильтров с адаптером. Десять цветных корректирующих фильтров для балансировки света вашей вспышки, с солнечным светом или светом в помещении и десять фильтров для создания спецэффектов.
Внимание! Фильтры используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.
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Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Manfrotto LBAG110 – удобный и прочный чехол длиной 110 см для хранения и переноски стоек. Изготовлен из прочного влагостойкого материала, оснащен противоударными прокладками. Вмещает в себя три стойки типа 1004 или аналогичных. Для удобного размещения оборудования у чехла предусмотрена молния, а для переноски – плечевой ремень с регулировкой длины. Внешние размеры, см – 12,5х110х16, внутренние, см – 11х108х16.
Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Kupo Folding Base Mini Stand – небольшая легкая стойка для крепления фонового освещения весом не более 3 кг. Представляет собой комплект из основания в виде стойки-лягушки и центральной телескопической колонны максимальной высотой 85 см.