Артикул: NVF-8018

Profoto OCF Color Gel Starter Kit (101037) – комплект цветных фильтров с адаптером. Десять цветных корректирующих фильтров для балансировки света вашей вспышки, с солнечным светом или светом в помещении и десять фильтров для создания спецэффектов.

Внимание! Фильтры используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.