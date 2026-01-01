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Profoto OCF Color Gel Starter Kit (101037) комплект цветных фильтров с адаптером

Profoto OCF Color Gel Starter Kit (101037) комплект цветных фильтров с адаптером

Profoto
Артикул: NVF-8018

Profoto OCF Color Gel Starter Kit (101037) – комплект цветных фильтров с адаптером. Десять цветных корректирующих фильтров для балансировки света вашей вспышки, с солнечным светом или светом в помещении и десять фильтров для создания спецэффектов.

Внимание! Фильтры используются только с выносными вспышками Profoto, оснащенными светодиодными пилотными лампами. Нельзя использовать со стандартными головами или моноблоками.

Описание

Profoto OCF Color Gel Starter Kit (101037) комплект цветных фильтров с адаптером

Комплектация

  • OCF Grid & GelHolder – 1 шт.
  • Gel attachment pieces – 2 шт.
  • Carrying bag – 1 шт.
  • Gel wallet – 1 шт.
  • Full CTO – 1 шт.
  • Half CTO – 1 шт.
  • Quarter CTO – 1 шт.
  • Quarter CTB – 1 шт.
  • Half Plus Green – 1 шт.
  • Rose Pink – 1 шт.
  • Light Lavender – 1 шт.
  • Just Blue – 1 шт.
  • Peacock Blue – 1 шт.
  • Yellow – 1 шт.

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