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Godox RFT-25S рефлектор для R200
Godox RFT-25S рефлектор для R200

Godox RFT-25S рефлектор для R200

Godox
Артикул: DAN-9579

Портретная тарелка для импульсной кольцевой головы Godox Wistro R200, изготовлена из металла, серебристое отражающее покрытие, диаметр 35.5 см.
Рефлектор Godox RFT-25S разработан специально для установки на импульсной кольцевой голове Godox R200, соединенной с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro. Модификатор света представляет собой портретную тарелку с серебристым отражающим покрытием и внутренним дефлектором.

Описание

Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Дефлектор еще больше перенаправляет и смягчает свет.

Рефлектор диаметром 35.5 см и глубиной 6.5 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании.

Насадка крепится к краю корпуса кольцевой головы при помощи трех металлических зажимов-язычков и фиксируется.

Портретная тарелка отлично подходит для съемок в фэшн и бьюти индустрии, фотографирования среднеплановых и крупноплановых портретов.

Характеристики: 

  • Совместимость импульсная кольцевая голова Godox Wistro R200
  • Материал - Металл
  • Внутреннее покрытие - серебро
  • Диаметр - 35.5 см
  • Глубина - 6.5 см
  • Размер упаковки - 41х40х10.5 см
  • Вес - 0.5 кг
  • Вес с упаковкой - 1.1 кг

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