Godox RFT-25S рефлектор для R200

Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Дефлектор еще больше перенаправляет и смягчает свет.
Рефлектор диаметром 35.5 см и глубиной 6.5 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании.
Насадка крепится к краю корпуса кольцевой головы при помощи трех металлических зажимов-язычков и фиксируется.
Портретная тарелка отлично подходит для съемок в фэшн и бьюти индустрии, фотографирования среднеплановых и крупноплановых портретов.
Характеристики:
- Совместимость импульсная кольцевая голова Godox Wistro R200
- Материал - Металл
- Внутреннее покрытие - серебро
- Диаметр - 35.5 см
- Глубина - 6.5 см
- Размер упаковки - 41х40х10.5 см
- Вес - 0.5 кг
- Вес с упаковкой - 1.1 кг