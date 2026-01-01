Godox RFT-25S рефлектор для R200

Описание

Рефлектор предназначен для отражения и рассеивания света, смягчения переходов светотеневого рисунка и освещения большей площади, чем позволяет кольцевая головка вспышки. Дефлектор еще больше перенаправляет и смягчает свет.

Рефлектор диаметром 35.5 см и глубиной 6.5 см изготовлен из металла, надежен и долговечен в использовании.

Насадка крепится к краю корпуса кольцевой головы при помощи трех металлических зажимов-язычков и фиксируется.

Портретная тарелка отлично подходит для съемок в фэшн и бьюти индустрии, фотографирования среднеплановых и крупноплановых портретов.





Характеристики:

