Godox R200-HC40 соты для R200

Описание

Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям.

Соты Godox R200-HC40 имеют угол рассеяния 40°. Чтобы подобрать угол распространения света и его равномерность, можно использовать аналогичные соты R200-RHC20 с углом рассеяния 20° и R200-HC30 с углом рассеяния 30°

Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков.



Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.

Диаметр внешний - 188мм



Диаметр внутренний - 106мм



Угол рассеяния - 40°



Материал - алюминий



Размер упаковки - 23.5х23.2х3.5 см



Вес - 60 г



