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-10 %
Godox R200-HC40 соты для R200
Godox R200-HC40 соты для R200

Godox R200-HC40 соты для R200

Godox
Артикул: DAN-9583

Соты Godox R200-HC40 для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 40°.

Описание

Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.Соты Godox R200-HC40 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям.

Соты Godox R200-HC40 имеют угол рассеяния 40°. Чтобы подобрать угол распространения света и его равномерность, можно использовать аналогичные соты R200-RHC20 с углом рассеяния 20° и R200-HC30 с углом рассеяния 30°

Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков.

Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.

  • Диаметр внешний - 188мм
  • Диаметр внутренний - 106мм
  • Угол рассеяния - 40°
  • Материал - алюминий
  • Размер упаковки - 23.5х23.2х3.5 см
  • Вес - 60 г


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