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-10 %
Godox R200-HC20 соты для R200
Godox R200-HC20 соты для R200

Godox R200-HC20 соты для R200

Godox
Артикул: DAN-9581

Godox R200-HC20 соты для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 20.

Описание

Соты Godox R200-HC20 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.Соты Godox R200-HC20 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.
Соты Godox R200-HC20 имеют угол рассеяния 20°. Чтобы подобрать угол распространения света и его равномерность, можно использовать аналогичные соты R200-RHC30 с углом рассеяния 30° и R200-HC40 с углом рассеяния 40°.
Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков.
Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.

Характеристики:

  • Модель- Godox R200-HC20
  • Совместимость- Импульсная кольцевая голова Godox Wistro R200 для вспышек AD200, AD200pro
  • Диаметр внешний- 188мм
  • Диаметр внутренний- 106мм
  • Угол рассеяния- 20°
  • Материал- алюминий
  • Размер упаковки- 23.5х23.2х3.5 см
  • Вес- 60 г

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