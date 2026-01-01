Godox R200-HC20 соты для R200

Соты Godox R200-HC20 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.Соты Godox R200-HC20 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.
Соты Godox R200-HC20 имеют угол рассеяния 20°. Чтобы подобрать угол распространения света и его равномерность, можно использовать аналогичные соты R200-RHC30 с углом рассеяния 30° и R200-HC40 с углом рассеяния 40°.
Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков.
Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.
Характеристики:
- Модель- Godox R200-HC20
- Совместимость- Импульсная кольцевая голова Godox Wistro R200 для вспышек AD200, AD200pro
- Диаметр внешний- 188мм
- Диаметр внутренний- 106мм
- Угол рассеяния- 20°
- Материал- алюминий
- Размер упаковки- 23.5х23.2х3.5 см
- Вес- 60 г