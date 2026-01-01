Godox R200-HC20 соты для R200

Описание

Соты Godox R200-HC20 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.Соты Godox R200-HC20 предназначены для установки на импульсную кольцевую головку Godox R200, соединенную с аккумуляторной вспышкой AD200 / AD200Pro, чтобы сузить и перенаправить световой поток, увеличить яркость внутри светового пятна и уменьшить световые потери по краям. Подходят для использования в портретной, предметной и других видах фотографии, где требуется яркое акцентное освещение.

Соты Godox R200-HC20 имеют угол рассеяния 20°. Чтобы подобрать угол распространения света и его равномерность, можно использовать аналогичные соты R200-RHC30 с углом рассеяния 30° и R200-HC40 с углом рассеяния 40°.

Сотовая насадка легко устанавливается и снимается, крепится непосредственно к корпусу кольцевой головы при помощи 3 металлических зажимов-язычков.

Аксессуар рассчитан на длительное использование. Соты изготовлены из алюминиевого сплава металла и окрашены в черный матовый антибликовый цвет.



Характеристики: