Godox R200-RHC20 соты для RFT-25S

Godox R200-HC20 соты для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 20.
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая решетка для рефлектора Godox RFT-25S и импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 20°, изготовлена из металла.
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Godox R200-HC20 соты для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 20.
Сотовая решетка для рефлектора Godox RFT-25S и импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 40°, изготовлена из металла.
Соты Godox R200-HC40 для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 40°.