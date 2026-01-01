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Godox R200-RHC20 соты для RFT-25S
Godox R200-RHC20 соты для RFT-25S

Godox R200-RHC20 соты для RFT-25S

Godox
Артикул: DAN-9584

Сотовая решетка для рефлектора Godox RFT-25S и импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 20°, изготовлена из металла.

Описание

Godox R200-RHC20 соты для RFT-25S

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