Godox R200-RHC40 соты для RFT-25S

-10 %
Арт. DAN-9583Godox R200-HC40 соты для R200
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч
Соты Godox R200-HC40 для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 40°.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая решетка для рефлектора Godox RFT-25S и импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 40°, изготовлена из металла.
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Соты Godox R200-HC40 для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 40°.
Godox R200-HC20 соты для R200 - металлическая решетка для импульсной кольцевой головы Godox R200, угол рассеяния 20.