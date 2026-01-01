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Godox QR-P90T-G соты для QR-P90T
Godox QR-P90T-G соты для QR-P90T

Godox QR-P90T-G соты для QR-P90T

Godox
Артикул: OLE-3234

Сотовая насадка на октобокс QR-P90T. Диаметр 90 см. Крепление с помощью липучки. Сотовая насадка позволяет сузить световой поток, сформировать красивое пятно освещения и уменьшить паразитные засветки фона при сложной постановки света.

Описание

Godox QR-P90T-G соты для QR-P90T

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