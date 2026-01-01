Godox LB-01 шторки для FLS8

Восьмилепестковые шторки на оптическую насадку FLS8. Шторки позволяют ограничить рассеивание светового потока и регулировать его форму для создания кинематографического художественного эффекта. К корпусу прикреплен страховой тросик с карабином, чтобы предотвратить случайное падение оборудования. Используются с оптическими насадками FLS8. Дополнительные лепестки дают возможность более гибкого использования. Позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча. Страховочный тросик на корпусе. Черная матовая антибликовая окраска.
Характеристики:
Модель - Godox LB-01
Совместимость - Оптическая насадка FLS8
Количество лепестков - 8
Материал - алюминий/пластик
Внутренний - диаметр 220 мм
Размеры упаковки - 395х295х70 мм
Вес - 1.3 кг