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Godox LB-01 шторки для FLS8
Godox LB-01 шторки для FLS8

Godox LB-01 шторки для FLS8

Godox
Артикул: DAN-9536

Шторки Godox LB-01 для FLS8 - шторки 8-лепестковые для применения совместно с оптическими насадками FLS8.

Описание

 Восьмилепестковые шторки на оптическую насадку FLS8. Шторки позволяют ограничить рассеивание светового потока и регулировать его форму для создания кинематографического художественного эффекта. К корпусу прикреплен страховой тросик с карабином, чтобы предотвратить случайное падение оборудования. Используются с оптическими насадками FLS8. Дополнительные лепестки дают возможность более гибкого использования. Позволяют точно контролировать и избирательно ограничивать распространение светового луча. Страховочный тросик на корпусе. Черная матовая антибликовая окраска.    


Характеристики:

Модель - Godox LB-01

Совместимость - Оптическая насадка FLS8

Количество лепестков  -  8

Материал - алюминий/пластик

Внутренний - диаметр 220 мм

Размеры упаковки - 395х295х70 мм

Вес - 1.3 кг 

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