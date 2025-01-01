images
Kupo 033 Low Mini Kit Stand стойка

Kupo
Артикул: NVF-5540

Kupo 033 Low Mini Kit Stand – компактная, профессиональная, низкая стойка с ультра – малой площадью опоры. Максимальная нагрузка 2 кг, высота стойки 47-129 см.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 1,5 кг
  • Максимальная высота 129 см
  • Минимальная высота 61 см
  • Длина в сложенном состоянии 40 см
  • Количество секций - 4
  • Диаметры секций 1"/7/8"/3/4"/5/8"
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 45 см
  • Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес 0,8 кг

