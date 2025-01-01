Kupo 033 Low Mini Kit Stand стойка

Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.
Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.
Характеристики:
