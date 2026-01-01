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Kupo CT-30MK 30” cи-стенд с базой "черепаха" 115-226 см

Kupo CT-30MK 30” cи-стенд с базой "черепаха" 115-226 см

Kupo
Артикул: DAN-8938

Kupo CT30MK 30" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном 100 см. Стойка изготовлена из хромированной стали. Максимальная нагрузка - 10 кг. Максимальная высота – 226 см.

Описание

Данная модель оснащена съёмной базой типа «черепаха» одним из преимуществ которой является система которая позволяет оператору открывать и складывать ножки основания за несколько секунд.


Стойки типа C-Stand являются одним из наиболее распространенных типов установочного оборудования в отрасли кинопроизводства.
Используемая самостоятельно или в сочетании с крепежной головкой или крепежным кронштейном, стойка применяется для установки осветительного оборудования и всего разнообразия светоформирующих инструментов и аксессуаров.


Съемное основание также отделяется от основной секции стояка для удобства транспортировки. Еще одним преимуществом основания типа «черепаха» является то, что после того как вы снимите центральную колонну основание можно использовать для других приборов или оборудования с разъёмом 1-1/8’’ (28mm)

Характеристики:

  • Материал: хромированная сталь.
  • 2 колена, 3 секции (диаметр 35, 30, 25 мм).
  • Длина в сложенном виде: 110 см.
  • Минимальная высота: 115 см.
  • Максимальная высота: 226 см.
  • Длина штанги 100 см.
  • Диаметр основания: 95 см.
  • Допустимая нагрузка: 10 кг.
  • Вес: 9,05 кг.
  • Крепление: А штифт 5/8” (16мм) несъемный.

Комплектация

Kupo CT30M 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released – 1 шт
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver - 1 шт
Kupo KCP241 40" Grip Arm with Baby Hex Pin Sliver (1 метр)

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