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Elinchrom (26135) Grid Set 18 см комплект рефлектор + соты

Elinchrom (26135) Grid Set 18 см комплект рефлектор + соты

Elinchrom
Артикул: FTR-691

Комплект Elinchrom (26135) Grid Set состоит из рефлектора 18 см (7") и трех сот для него.

Описание

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