Elinchrom (26135) Grid Set 18 см комплект рефлектор + соты

Avenger D520 – держатель-зажим D200 с удлинительной штангой 1020 мм в комплекте.
Штанга дает дополнительную подъемную силу или может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок гобо, или рефлектора. Вес - 1,7 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект Elinchrom (26135) Grid Set состоит из рефлектора 18 см (7") и трех сот для него.
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Avenger D520 – держатель-зажим D200 с удлинительной штангой 1020 мм в комплекте.
Штанга дает дополнительную подъемную силу или может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок гобо, или рефлектора. Вес - 1,7 кг.
Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon.
Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.
Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования со съемным пальцем. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.
Avenger 2 1/2 GRIP HEAD BLACK – металлический зажим черного цвета для установки на стандартную стойку (втулочный адаптер 16 мм). Предназначен для установки флагов, отражателей, журавлей, штанг и прочего студийного оборудования.
Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).