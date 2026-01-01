KUPO KCP-401 Rubberized T12 Flo lamp clip 24 pcs комплект держателей

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект из 24 зажимов, изготовленных из прочной пружинной стали. Предназначены для удобного крепления ламп T12 или KinoFlo. Монтажное отверстие в центре зажима позволяет надежно прикрепить зажимы к стене, потолку или любому месту. Прорезиненное покрытие защищает лампы и трубки от царапин.
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