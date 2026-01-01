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KUPO KCP-401 Rubberized T12 Flo lamp clip 24 pcs комплект держателей
KUPO KCP-401 Rubberized T12 Flo lamp clip 24 pcs комплект держателей

KUPO KCP-401 Rubberized T12 Flo lamp clip 24 pcs комплект держателей

Kupo
Артикул: OLE-3532

Комплект из 24 зажимов, изготовленных из прочной пружинной стали. Предназначены для удобного крепления ламп T12 или KinoFlo. Монтажное отверстие в центре зажима позволяет надежно прикрепить зажимы к стене, потолку или любому месту. Прорезиненное покрытие защищает лампы и трубки от царапин.

Описание

KUPO KCP-401 Rubberized T12 Flo lamp clip 24 pcs комплект держателей

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