Godox TL30 RGB светодиодный осветитель

Описание

RGB-осветитель TL30- светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором (непрерывная работа на полной мощности в режиме ССТ при 2700K или 6500K около 60 минут), которая выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде. TL30 обеспечивает естественный и чистый цвет, благодаря высокому коэффициенту цветопередачи CRI 97 и TLCI 99 для фото или видеосъемки.

Осветитель позволяет регулировать цветовую температуру в пределах от 2700 до 6500К и оттенок (GREEN/MAGENTA) в режиме CCT, выбирать цветовой тон и насыщенность в режиме RGB, а также предоставляет к выполнению один из 14 предустановленных световых динамических спецэффектов.

TL30 имеет длину 30 см и весит всего 300 грамм, встроенные магниты позволяют прикреплять его к любой металлической поверхности, а каждый конец трубки имеет гнездо с резьбой 1/4 ".

Регулировка всех параметров осуществляться нажатием клавиш на панели осветителя или дистанционно по BlueTooth при помощи смартфона с установленным бесплатным приложением Godox Light для Android или IOS.

Осветитель имеет 14 специальных эффектов или 38 разновидностей световых сценариев, таких как световая имитация вспышки фотографа, цветного лазера, молнии, телевизора, свечи, проблесковых маячков, фейерверка и многого другого в нескольких скоростных вариантах.



Характеристики: