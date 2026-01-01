images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный

Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8846

Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный со съемной миниатюрной шаровой головкой, которая жестко фиксируется небольшим усилием пальцев и способна удерживать оборудование весом до 2 кг, например портативную видео или беззеркальную камеру.

Описание

Двухсекционная конструкция телескопических ног с двумя фиксированными углами установки позволяет изменять высоту трипода в пределах от 45 до 160мм.

Штатив комплектуется адаптером для крепления смартфона с шириной до 80 мм и адаптером для камеры GoPro. 

Адаптер-держатель для смартфона имеет крепление «башмак» для установки дополнительного оборудования или аксессуаров, таких как накамерный микрофон или осветитель.

Детали штатива и шаровой головки выполнены из высококачественного алюминиево-магниевого сплава. Имеют долговечное анодное покрытие.

Комплектация

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO - 1 шт.
  • Адаптер для GoPro камеры - 1 шт.
  • Адаптер для смартфона - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant FLH-51-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 1/4&quot; на 3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-51-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 1/4&quot; на 3/8&quot; черный
Fotokvant FLH-51-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 1/4&quot; на 3/8&quot; черный
Арт. DAN-8609
Fotokvant FLH-51-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 1/4" на 3/8" черный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 2 ч

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-51 с 1/4 на 3/8 дюйма.

Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы 1/4 дюйма (мама) на резьбу 3/8 дюйма (папа). Материал - алюминий.

-9.52 %210 ₽
190 ₽
В корзину
QZSD Q160D мини-штатив
QZSD Q160D мини-штатив
QZSD Q160D мини-штатив
Арт. DAN-5906
QZSD Q160D мини-штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Мини-штатив QZSD Q160D.

Компактный штатив для смартфона или камеры - портативный штатив и селфи-палка 2 в 1. Благодаря небольшому размеру и весу 700 г, будет удобен для путешествия. В сложенном состоянии - 26 см. Цвет - черный.

5 420 ₽
В корзину
-10 %
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Арт. DAN-7501
Godox TL30 RGB светодиодный осветитель
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 1 ч

RGB-осветитель TL30- светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, которая выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде.

Мощность - 8 Вт. Цветовая температура - от 2700К до 6500К.

-10 %8 390 ₽
7 550 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Жак-Анри Лартиг
Жак-Анри Лартиг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.