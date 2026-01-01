Falcon Eyes LifePOD mini-2 PRO штатив настольный

Описание

Двухсекционная конструкция телескопических ног с двумя фиксированными углами установки позволяет изменять высоту трипода в пределах от 45 до 160мм.

Штатив комплектуется адаптером для крепления смартфона с шириной до 80 мм и адаптером для камеры GoPro.

Адаптер-держатель для смартфона имеет крепление «башмак» для установки дополнительного оборудования или аксессуаров, таких как накамерный микрофон или осветитель.

Детали штатива и шаровой головки выполнены из высококачественного алюминиево-магниевого сплава. Имеют долговечное анодное покрытие.