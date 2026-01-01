Amaran T2c осветитель

- Настраиваемая цветовая температура от 2500K до 7500K и RGB светодиоды
- Настраиваемая зелено-пурпурная регулировка (полный плюс/минус зеленый)
- Sidus Link, управление DMX (адаптер DMX требуется отдельно), на осв
- 15 встроенных световых эффектов: клубные огни, папарацци, молния, ТВ, свеча, огонь, стробоскоп, взрыв, неисправная лампочка, пульсация, сварка, полицейская машина, погоня за цветом, вечеринка, фейерверк
- Вход постоянного тока, OLED-дисплей, блок питания переменного тока,
- Мягкий чехол в комплекте
Характеристики:
- CCT 2500K~7500K
- CRI ≥95
- TLCI ≥98
- CQS ≥96
- SSI (Tungsten) ≥83
- SSI (D56) ≥73
Угол луча (половина пика) 35°
- Угол поля ≥180°
- Максимальная выходная мощность 20 Вт
- Максимальная потребляемая мощность 25 Вт
Питание:
- Аккумулятор D-Tap 12~16, 8 В
- Аккумуляторная ручка: 12~16, 8В, 24В
- Методы управления Встроенный, приложение Sidus Link, DMX
Рабочий диапазон Bluetooth ≥80 м
- Винт 3/8 с установочным штифтом *3;
- Размеры: 4,2*60 см
- Вес: 500г
- Управление с приложения по Bluetooth 5.0