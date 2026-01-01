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Amaran T2c осветитель
Amaran T2c осветитель
Amaran T2c осветитель
Amaran T2c осветитель

Amaran T2c осветитель

Amaran
Артикул: DAN-9940

Aputure amaran t2c - полноцветный фонарь RGBWW с выходной мощностью 20 Вт, размером 4,2*60 см, цветовой температурой 2500–7500 K и очень широким спектром сценариев использования. Освещенность открытым светом превышает 479 люкс на 1 м (7500K), CRI≥95, TLCI≥98.

Описание

  • Настраиваемая цветовая температура от 2500K до 7500K и RGB светодиоды
  • Настраиваемая зелено-пурпурная регулировка (полный плюс/минус зеленый)
  • Sidus Link, управление DMX (адаптер DMX требуется отдельно), на осв
  • 15 встроенных световых эффектов: клубные огни, папарацци, молния, ТВ, свеча, огонь, стробоскоп, взрыв, неисправная лампочка, пульсация, сварка, полицейская машина, погоня за цветом, вечеринка, фейерверк
  • Вход постоянного тока, OLED-дисплей, блок питания переменного тока,
  • Мягкий чехол в комплекте

Характеристики:

  • CCT 2500K~7500K
  • CRI ≥95
  • TLCI ≥98
  • CQS ≥96
  • SSI (Tungsten) ≥83
  • SSI (D56) ≥73
    Угол луча (половина пика) 35°
  • Угол поля ≥180°
  • Максимальная выходная мощность 20 Вт
  • Максимальная потребляемая мощность 25 Вт


Питание:

  • Аккумулятор D-Tap 12~16, 8 В
  • Аккумуляторная ручка: 12~16, 8В, 24В
  • Методы управления Встроенный, приложение Sidus Link, DMX
    Рабочий диапазон Bluetooth ≥80 м

  • Винт 3/8 с установочным штифтом *3;
  • Размеры: 4,2*60 см
  • Вес: 500г
  • Управление с приложения по Bluetooth 5.0

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