Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект

Описание

Встроенная батарея на 77 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и почти 13 часов на минимальной! Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.

Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Характеристики: