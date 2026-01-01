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Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект
Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект
Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект
Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект
Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект
Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект

Amaran PT4c Production Kit 2 шт осветителей комплект

Amaran
Артикул: MTG-0516

Комплект осветителей Amaran PT4c Production Kit - 2шт. Комплект осветителей имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 пиксельных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.

Описание

Встроенная батарея на 77 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и почти 13 часов на минимальной! Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.

Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Характеристики:

  • Вид осветителя : жезл
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей
  • Мощность (макс) : 32 Вт
  • Цветовая температура : 2700 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 1402 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • SSI : 75
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Угол светового потока : 180 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание : встроенный аккумулятор, сетевой адаптерВход : 5-20 В
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
  • Ёмкость аккумулятора : 5200 мАч
  • Напряжение : 14.8 В
  • Энергия аккумулятора : 77 Втч
  • Время работы : 776 мин
  • Время зарядки : 190 мин
  • Имеет крепление : 3/8"
  • Габариты : 42 × 42 × 1200 мм
  • Вес без упаковки : 1375 г
  • Материал : АБС пластик
  • Защита : IP20

Комплектация

  • осветитель (2шт)
  • сетевой адаптер Type-C 45W (2шт)
  • адаптер Type-C - DMX (2шт)
  • крепление 3/8" (2шт)
  • магнитная рама Е12 (4шт)
  • тренога (2шт)
  • чехол

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