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YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K
YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K

YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: NVF-9880

YongNuo YN608 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемкм в портретном и каталожном жанре.

Описание

Осветитель кольцевой на 608 светодиодов со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP-F (или аналогичных им) или внешнего блока питания, который очень удобен для длительного использования. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и цветовую температуру свечения, узнавать остаточную емкость заряда батарей.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

Панель состоит из 608 светодиодов, причем половина из них имеет цветовую температуру 3200 К, а другие 304 имеют цветовую температуру 5500 К. С помощью пульта ДУ можно регулировать яркость этих двух групп отдельно друг от друга.

В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.

Характеристики:

  • источник освещения - 608 LED светодиодов
  • внешнее питание - источник постоянного напряжения DC 8V 5A
  • управление ДУ - до 15 м
  • цветовая температура - 3200K-5500K
  • выходная мощность - 36,5W
  • яркость - 4712 LM
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, г - 1795
  • размер, мм - 525х525х45

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