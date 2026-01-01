YongNuo YN608 осветитель кольцевой со сменной температурой 3200-5500K

Описание

Осветитель кольцевой на 608 светодиодов со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP-F (или аналогичных им) или внешнего блока питания, который очень удобен для длительного использования. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале), регулировать яркость и цветовую температуру свечения, узнавать остаточную емкость заряда батарей.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

Панель состоит из 608 светодиодов, причем половина из них имеет цветовую температуру 3200 К, а другие 304 имеют цветовую температуру 5500 К. С помощью пульта ДУ можно регулировать яркость этих двух групп отдельно друг от друга.

В комплекте имеется полая рукоятка, которая используется для удерживания светильника в руках или для насаживания его на студийную стойку.

Характеристики: